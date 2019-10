Escludendo il sogno Gattuso, la Sampdoria ha anche altri nomi al vaglio per la successione di mister Di Francesco. Uno dei profili sondati è quello di Gianni De Biasi, ex C.T. dell'Albania libero dopo un'esperienza non esaltante in Spagna al Deportivo Alaves.



L'allenatore è storicamente molto amico del direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti, con cui condivide la regione di provenienza (sono entrambi veneti) ed è legato al dirigente da un forte rapporto di amicizia. De Biasi per il momento ha negato tutto: "Non ho sentito nessuno da Genova" ha detto a Il Secolo XIX. "Ho letto di essere anch'io tra i papabili ma so come vanno certe cose e prima di parlarne aspetto conferme. Domani (oggi, ndr) torno in Italia e vi saprò dire di più".



Solo una suggestione invece Beppe Iachini, sempre molto amato dal pubblico blucerchiato. Il suo nome non mette d'accordo tutta la dirigenza, anche se il tecnico resta in lizza dal momento che ha preso tempo con la Cremonese, non volendo scendere in Serie B.