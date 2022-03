In Serie B, al Perugia, c'è un giocatore di proprietà della Sampdoria che sta disputando un ottimo campionato. E' Manuel De Luca, attaccante classe 1998 autore di 10 gol e 3 assist in questo campionato. Le sue prestazioni in cadetteria, ovviamente, non sono passate inosservate e la Serie A ha iniziato a muoversi.



De Luca è infatti entrato nel mirino di almeno tre società, la Fiorentina, l'Udinese e il Bologna. Secondo Tuttosport, la valutazione che ne fa la Sampdoria sarebbe di circa 10 milioni di euro.