Gregoire Defrel pronto a restare alla Sampdoria almeno fino al termine della stagione. Secondo Tuttosport, nonostante le voci che vorrebbero l'Atalanta vicina all'attaccante, il club blucerchiato non ha intenzione di cederlo, a meno che non sia lui a chiedere di andare via. È questa l'unica condizione per l'addio...