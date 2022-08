Un nome nuovo, circolato un po' a sorpresa in queste ore per l'attacco della Sampdoria, è quello di Yusuf Demir. Si tratta di un giocatore molto giovane, classe 2003, nato e cresciuto nelle giovanili del Rapid Vienna. L'esterno offensivo vanta anche una parentesi nel Barcellona: prestato dalla squadra austriaca al club blaugrana la scorsa estate, ha totalizzato 6 presenze in Liga e 3 in Champions prima di fare ritorno, a gennaio, al Rapid.



Ora il Doria sarebbe interessato a portare Demir a Genova. Sampnews24.com ha raccolto conferme sulla trattativa, che per il momento si troverebbe ancora in una fase embrionale, ma potrebbe subire una netta accelerata nelle prossime ore. L'idea della Samp sarebbe quella ovviamente di prelevare il giocatore in prestito entro la fine del mercato.