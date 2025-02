Sampdoria, Depaoli e Ferrari pagano una cena di scuse alla squadra

Getty Images

La follia di Alexe Fabioa Bolzano era costata alla, insieme a un arbitraggio discutibile, tre punti contro il Sudtirol. Il difensore centrale era stato espulso per somma di ammonizioni nel primo tempo, mentre l'esterno, anche lui cacciato dall'arbitro per doppio giallo, aveva rimediato il secondo cartellino per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. La sciocca reazione di Depaoli aveva fattoSemplici e tutto l'ambiente blucerchiato, anche perché, in quel momento, l’ex Verona era il capitano della formazione genovese.

Già il giorno dopo la partita di Bolzano, Ferrari e Depaoli si eranoprima con la dirigenza, poi con il gruppo squadra. Depaoli, che aveva anche affidato a Instagram un post per chiedere perdono ai sostenitori doriani, si era confrontato pure con il direttore sportivo Accardi e con il mister Semplici. Entrambi i calciatori hanno pagato una, pare piuttosto salata, prevista dal regolamento interno della Samp per questo genere di espulsioni.L'ultimo atto di questa vicenda è andato in scena ieri sera, al ristorante L’Ortica di Bogliasco. Depaoli e Ferrari hanno offerto unaa tutto il gruppo squadra, comprendente quindi non solo i giocatori ma anche tutti i membri dello staff. È stata anche un'occasione per cementare il gruppo, che presenta tanti volti nuovi dopo il mercato di gennaio, in vista della delicatissima trasferta di Bari, dove la Samp si giocherà tanto del suo futuro e dove ingenuità del genere non saranno ammesse.