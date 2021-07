Sono ore piuttosto impegnate per la dirigenza della Sampdoria che, dopo aver ufficializzato Giovanni Invernizzi come responsabile del settore giovanile, attende Daniele Faggiano. Il ds si sta liberando in queste ore del Genoa, e presto potrebbe raggiungere la squadra a Ponte di Legno dove, proprio domani, è atteso anche il presidente Massimo Ferrero.



Il Viperetta, scrive Il Secolo XIX, raggiungerà la squadra di D'Aversa, e spera di poter salire in Lombardia addirittura insieme a Faggiano. In caso dovesse arrivare la fumata bianca a stretto giro di posta, Faggiano potrebbe infatti accompagnare il suo nuovo presidente in ritiro.