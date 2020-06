Saranno due giorni davvero particolarmente intensi per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il Viperetta infatti questa sera affronterà nella sua città natale la Roma, squadra del cuore del numero uno blucerchiato per ammissione del diretto interessato. L'appuntamento più importante, però, è quello che lo attende dopodomani.



Venerdì infatti Ferrero affronterà presso il Tribunale di Roma l'udienza relativa alla presunta distrazione di fondi dalle casse della Sampdoria nell'ambito della vicenda del trasferimento di Pedro Obiang al West Ham. Ferrero nei giorni scorsi si è detto sereno in merito alla questione: "I procedimenti giudiziari non mi pesano, perché non ho fatto niente di male. Il tribunale accerterà la verità. Mi ferisce che chi non mi conosce abbia una falsa impressione di me. Ne uscirò pulito" aveva dichiarato il Viperetta.



Il giudice per l'udienza preliminare a febbraio aveva preso tempo per esaminare dettagliatamente le memorie difensive degli indagati e degli avvocati, in vista dell'appuntamento di dopodomani.