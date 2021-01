La notizia dell'interesse della Juventus per Fabio Quagliarella si è sparsa a macchia d'olio a Genova, sponda Sampdoria. Una delle condizioni fondamentali per la trattativa, però, è quella che il club doriano individui il prima possibile un sostituto per il centravanti stabiese, con una caratura e un nome simile a quello di Quagliarella. Impresa complicata, considerando l'impossibilità della Samp di muoversi sul mercato e il tetto di 2,5 milioni. Le operazioni quindi potrebbero essere imbastite soltanto in prestito, con diritto o obbligo di riscatto.



I nomi che attualmente circolano, secondo Il Secolo XIX, sono principalmente legati alla scuderia Pastorello. Il procuratore, che ha portato a Genova Keita, Candreva e Silva, ha ad esempio Patrik Cutrone, in uscita dalla Fiorentina e da tempo cercato dalla Samp, e pure Kevin Lasagna, in uscita dall'Udinese.



Gli altri nomi sul taccuino sarebbero quelli di Ernesto Torregrossa, già seguito la scorsa estate, o quello di Sam Lammers, che il Doria aveva trattato già prima dell'Atalanta.I bergamaschi però lo darebbero soltanto in prestito secco.

Altri profili accostati a Corte Lambruschini sono pure quello di Felipe Caicedo della Lazio e Andrea Pinamonti dell'Inter