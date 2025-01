Sampdoria, ecco perché è quasi impossibile una cessione di Tutino

Getty Images

Da tempo a Genova, ma anche sui quotidiani nazionali, si sussurra di interessamenti di alcune squadre (anche di Serie A) per Gennaro. Ad esempio, qualche settimana fa era circolata la voce della Fiorentina pronta a muoversi per il grande colpo di mercato estivo della, che però sino ad oggi non ha pienamente convinto i tifosi blucerchiati. In realtà i rumors su una possibile partenza dell'ex giocatore del Cosenza a gennaio sono quantomeno improbabili, anche perché la sua vendita presenta delle difficoltà tecniche decisamente elevate.Tutino alla Sampdoria è arrivato in, che diventerà valido al termine della finestra di mercato invernale. Per questo motivo perfezionare una cessione di Tutino a gennaio risulterebbe particolarmente complicato e macchinoso, e dovrebbe coinvolgere tutte le parti in causa. L'unico modo sarebbe quello diimbastita con il Cosenza, che dovrebbe rinunciare ai 2,5 milioni pattuiti, e a tutti i relativi bonus. Contestualmente anche il calciatore dovrebbe rinunciare al ricco contratto firmato con il Doria, un quadriennale da 1 milione netto a stagione, più bonus.

A quel punto, Tutino sarebbe libero di tornare a Cosenza, e il club calabrese potrebbe gestire come meglio crede il suo cartellino. Il numero 10 doriano dovrebbe individuare una squadra che garantisca al Cosenza la cifra prevista, bisognerebbe imbastire un nuovo affare, e trovare la quadra in tempi utili. Decisamente non un'operazione semplice. Stesso discorso anche per gli, ossia Sekulov, Ioannou, Ghidotti, Bellemo e Romagnoli.