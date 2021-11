Il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Verona, nella quale ha segnato il gol del 2-1. “Ci servivano i tre punti per dimostrare di essere una squadra forte. Abbiamo fatto un gran secondo tempo e meritato la vittoria”.



LA PARTITA - “Abbiamo fatto bene anche nel primo tempo, subendo un gol sfortunato. Abbiamo voluto di più la vittoria rispetto al Verona. Abbiamo solo 15 punti e dobbiamo continuare così”.



LE PROSSIME USCITE - “Sicuramente, con due vittorie di fila con un solo gol subito. Stiamo bene fisicamente e mentalmente e ora affrontiamo due grandi squadre nel modo giusto”.



CANDREVA - “E’ un giocatore importante per noi, con qualità ed esperienza. Sta dimostrando di essere forte e sono contento di averlo qua”.



IL GOL - “Oggi era il compleanno della mia ragazza: era in tribuna con mia figlia e il gol lo dedico a lei”.