Uno dei giocatori più importanti nello scacchiere della Sampdoria è senza ombra di dubbio il centrocampista Albin Ekdal. Il mediano è un insostituibile di D'Aversa, ma da anni viene impiegato con continuità da ogni allenatore transitato a Genova. Ora però il futuro dello svedese potrebbe cambiare. Il Doria infatti ha necessità di realizzare almeno 25 milioni di plusvalenze dal mercato di gennaio, e uno dei sacrificati potrebbe essere l'ex Caglliari.



Il contratto di Ekdal è in scadenza a giugno, e per questo motivo potrebbe essere sacrificato all'altare del bilancio. In più, riporta Sampnews24.com, nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un forte interessamento da parte del Copenhagen per il calciatore. La squadra danese, alla ricerca di un centrocampista, potrebbe tentare il giocatore.