Il vorticoso valzer dei direttori sportivi e dei dirigenti che si preannuncia per l’estate in casa Sampdoria potrebbe coinvolgere non solo Carlo Osti, ma Daniele Faggiano. Il dirigente, legato ai colori blucerchiati sino a giugno 2023, è entrato nel mirino di due società di Serie B piuttosto ambiziose, ossia il Frosinone e il Benevento.



L’attuale ds del Frosinone è Guido Angelozzi, che però viene cercato dal Bologna. Faggiano secondo Il Secolo XIX sarebbe quindi l’alternativa preferita del presidente gialloblù Stirpe, attualmente concentrato per centrare l’obiettivo playoff. Sempre in cadetteria, si starebbe muovendo anche il Benevento, ad oggi guidato dall’ex blucerchiato Pasquale Foggia. Il dirigente potrebbe rientrare nel valzer della Serie A, e i vertici campani starebbero pensando proprio a Faggiano