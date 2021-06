Spunta un nome nuovo per la panchina della Sampdoria. Oltre alla candidatura, forte, di Marco Giampaolo e quella di lunga data di Roberto D'Aversa, pare che il possibile nuovo direttore sportivo blucerchiato, ossia Daniele Faggiano, abbia proposto un altro candidato, ossia l'ex Genoa Rolando Maran.



I due si erano conosciuti proprio l'anno scorso in rossoblù, e secondo Il Secolo XIX il ds potrebbe suggerire il profilo dell'ex Cagliari come sostituto di Claudio Ranierie.