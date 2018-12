Alexè stato suo malgrado uno dei grandi protagonisti della partita persa dallacontro la. Sarà una gara che difficilmente il difensore potrà scordare, nel bene e nel male: prima da titolare e esordio in campionato con i blucerchiati, un po' a sorpresa, di fronte alla corazzata bianconera allo Stadium. Poi il rigore quantomeno generoso concesso dall'arbitro Valeri per un suo tocco di mano. Di cose da ricordare, per Ferrari, ce ne sono parecchie."Io dal campo posso dire che la mano era attaccata al corpo, ho toccato il pallone con la mano ma l’azione è stata così veloce che non ho fatto in tempo a levarla" ha spiegato così il fischio lo stesso Ferrari nel post partita. "".Il difensore comunque è rimasto soddisfatto della partita: "Di sicuro è sempre meglio guardare alle cose positive.. Il VAR magari ci ha tolto la soddisfazione di pareggiarla, ma portiamo a casa quel che c’è stato di positivo".Parole di ringraziamento anche per mister Giampaolo: ". Questa gara dev’essere un punto di ripartenza per tutta la squadra in vista della prossima partita. Obiettivi? Ogni volta giochiamo per prendere più punti possibili e cercare di arrivare più in alto possibile. Ci vogliamo sedere insieme alle grandi, poi a fine campionato - conclude - vedremo dove saremo".