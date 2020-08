Con il mercato della Sampdoria momentaneamente in stand – by (prima le uscite, poi le eventuali operazioni in entrata) da Corte Lambruschini si interrogano in merito ai possibili innesti futuri. Gli uomini mercato blucerchiati seguono parecchi profili per quanto riguarda le corsie, specialmente in caso Murru e Bereszynski dovessero lasciare Genova.



La Sampdoria, per cautelarsi se il terzino italiano e quello polacco dovessero partire, guarda in casa Spezia. Il Doria osserva tra i bianconeri in particolare a due giovani, Salva Ferrer e Riccardo Marchizza. Il primo è un terzino destro spagnolo classe 1998, arrivato in Liguria nel 2019 dal Gimnastic de Tarragona. Stessa età anche per Marchizza, nato centrale ma esploso da quando Italiano a dicembre lo ha sistemato terzino sinistro. Il giocatore è di proprietà del Sassuolo, con i neroverdi che oltretutto dovranno riconoscere il 50% alla Roma, società in cui il giocatore è cresciuto.