Massimo Ferrero non può essere ovviamente soddisfatto del risultato ottenuto dalla Sampdoria, uscita sconfitta con quattro reti al passivo dal Torino. Nonostante ciò però il patron blucerchiato ha analizzato la sconfitta, confermando la sua fiducia illimitata a Giampaolo: "Penso che le partite si vincono e si perdono, quindi non è che uno va ad una trasmissione solo quando è contento per gioire perché ha vinto" ha detto ai microfoni di Pressing. "Noi abbiamo perso in quanto non pervenuti. Sono felicissimo di Giampaolo. A Giampaolo della classifica non gliene frega niente, Giampaolo è un operaio laureato del calcio, lui non guarda la classifica, lui insegna il calcio. Il Toro ha meritato perché noi non siamo mai entrati in partita".



Ferrero non risparmia però una stilettata al collega Cairo, che si era lamentato a lungo degli arbitri in settimana. Dopo la partita di ieri, invece, è la Samp a recriminare: "Io non parlo mai degli arbitri, come invece fanno tutti, Rocchi è un grande arbitro e non voglio contestarlo, però vorrei che non si cadesse nell’equivoco, Cairo è stato tutta la settimana a lamentarsi degli arbitri" ha dichiarato Ferrero. "Io ero felice perché Rocchi è un grande arbitro, però sul loro primo goal, quando Barreto va per terra, me l’hanno rotto perché loro facevano una partita di rugby e non di pallone, con il giocatore era per terra solitamente si ferma il gioco, invece non è stato così".