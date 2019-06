Quella di ieri è stata una giornata movimentata per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Tra la rescissione di Giampaolo e le voci sui problemi finanziari, il Viperetta si è dovuto districare tra varie tematiche spinose. Il patron doriano però ha minimizzato le voci sul debito da 55,5 milioni di euro per il fallimento della Eleven Finance: "​È una storia vecchissima, di due anni fa. Sempre la stessa. Non ho nulla da dire. Sono sei mesi che mi massacrate, lasciatemi in pace" ha detto il numero uno di Corte Lambruschini a Il Secolo XIX.



Ferrero poi si è levato alcuni sassolini dalle scarpe: "Parliamo di sport: sto lavorando per costruire una Sampdoria migliore e più forte. Tutte queste chiacchiere mi lasciano indifferente… dov’è il signor Vialli? Ripeto, lasciatemi lavorare in pace". Nel frattempo però da Salerno rimbalza una voce molto curiosa. Secondo i rumors l'imprenditore romano sarebbe interessato ad acquistare la Salerinitana dell'amico Claudio Lotito. La richiesta del presidente della Lazio, però, avrebbe immediatamente spento l'entusiasmo di Ferrero. Lotito infatti avrebbe chiesto almeno 20 milioni di euro per cedere la società.