Il summit di Roma tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e il direttore sportivo Daniele Faggiano ha prodotto, come risultato, la conferma di Roberto D'Aversa sulla panchina doriana. "Fiducia a Roberto D'Aversa" ha dichiarato il Viperetta a Il Secolo XIX, dopo aver riconosciuto al tecnico un paio di attenuanti per gli scarsi risultati, come ad esempio l'impossibilità di lavorare con tutta la rosa dall'inizio della stagione.



A fare eco al Viperetta ci ha pensato anche il direttore sportivo Daniele Faggiano: "Il nostro tecnico è D'Aversa" ha ribadito il dirigente, cercando di responsabilizzare la squadra. Adesso, da Corte Lambruschini si aspettano un risultato importante contro la Salernitana.