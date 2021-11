La Sampdoria è alla ricerca di un sostituto per l'infortunato Damsgaard e l'incognita ​Ihattaren. Inizialmente il sostituto individuato era Gaston Ramirez, tuttavia secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport il presidente Ferrero non è convinto del giocatore in quanto ci vorrebbe troppo tempo per averlo in forma. Trattative interrotte.