A Genova, sponda Sampdoria, l'attenzione è massima sul gioiellino blucerchiato Mikkel Damsgaard, messosi in mostra con un impatto davvero molto importante sul campionato blucerchiato. I paragoni per il giovane danese si sprecano, l'ex allenatore lo paragona a Laudrup, mentre qualcuno a Genova ha scomodato Chiesa o un indimenticabile numero 10, Francesco Flachi.



"Io onestamente non so neppure ancora come si chiama e aspetterei con i paragoni e le celebrazioni" ha detto proprio Flachi a Il Secolo XIX. "Sia chiaro, non voglio sminuirlo ma neppure cadere nella moda degli ultimi anni di celebrare subito come campioni dei ragazzini dopo poche partite e poi stupirsi se nel grande calcio magari non incidono. Pensate a Bernardeschi e ora vedremo Chiesa, per citare due talenti della mia Firenze finiti sappiamo bene dove (alla Juve, ndr). Magari esploderanno, magari si è anticipata troppo la celebrazione".



Nulla di personale con Damsgaard, quello di Flachi è un discorso generale: "Ripeto, non mi riferisco al giovane doriano di cui sento un gran bene e sapete bene quanto sono affezionato alla Samp, quindi spero sia davvero così forte. Solo suggerisco di dare ai talenti, tutti, diciamo una stagione e mezzo per mostrare come sono. Almeno quella d'esordio e la successiva. Allora sì che abbiamo elementi, tre o quattro partite sono niente e oggi tra l'altro il calcio non sappiamo neppure se sia o no condizionato dal Covid" conclude l'ex attaccante.