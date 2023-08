Il nome preferito per l'attacco della Sampdoria, in questo momento, sembra essere Gliozzi del Pisa. Il club blucerchiato però sta valutando le condizioni fisiche del giocatore, e nel frattempo a Genova riflettono su altri possibili innesti nel reparto.



Tra le alternative, in questo momento, permane decisa la candidatura di Francesco Forte, centravanti classe 1993 di proprietà dell'Ascoli da tempo seguito dalla Samp. Oltre a quello di Forte è spuntato anche il nome di Gabriele Moncini, classe 1996 del Benevento, autore l'anno scorso di 9 reti con la maglia della Spal. Secondo Il Secolo XIX però potrebbero esserci anche possibilità di mercato insperate negli ultimi giorni di mercato.