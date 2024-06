AFP via Getty Images

Inizia a muoversi il mercato della, tra idee, trattative abbozzate, primi rumors e voci. Ovviamente, molto del mercato blucerchiato dipenderà dall'allenatore del futuro. La posizione di Andrea Pirlo è ancora da confermare, dopo l'arrivo al Mugnaini del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi. Il primo incontro tra i due è andato bene, la sensazione è che l'ex centrocampista dellapossa restare in sella al club genovese anche per la stagione 2024-2025, e ciò potrebbe portare ad alcune suggestioni per i movimenti in entrata, legati ad esuberi bianconeri.

Un nome che è tornato d'attualità a Genova è quello di Gianluca. L'esterno classe 1999 è legato a doppio filo a Pirlo e alla Samp. Fu l'attuale allenatore doriano, all'epoca guida della Juve, a schierarlo per la prima volta da titolare in Serie A (l'esordio era arrivato l'anno prima con Sarri) proprio contro il Doria. Adesso la squadra genovese potrebbe diventare la squadra del futuro di Frabotta: per lui si era parlato di Sampdoria già la scorsa estate e poi ancora a gennaio, ma i rumors non si erano concretizzati.Secondo Il Secolo XIX, la conferma di Pirlo potrebbe quindi spingere Frabotta verso Bogliasco. Il calciatore è rientrato alla Juve, ma difficilmente resterà in bianconero. Il terizino l'anno scorso è stato prestato dalla Vecchia Signora prima ale poi al. In Puglia ha giocato poco, in Calabria invece è stato titolarissimo, segnando pure 3 gol in metà stagione.