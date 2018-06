Sulle corsie laterali della difesa la Sampdoria ormai da anni lamenta un'assenza di alternative quasi cronica. A destra l'esplosione di Bereszynski ha momentaneamente tappato la falla, ma a sinistra nè Strinic nè Murru hanno convinto pienamente. Ecco perchè i blucerchiati sono alla ricerca di un terzino affidabile, e l'ultimo nome che circola a Genova è quello di Mario Rui del Napoli.



Il difensore era un pupillo di Sarri, ma con Ancelotti non è detto che sia destinato a trovare spazio. E il Doria potrebbe cercare di approfittare della situazione per cercare di convincere il portoghese sfruttando anche la carta Giampaolo, che lo aveva già avuto ai tempi di Empoli. Oltretutto la Samp potrebbe utilizzare pure l'influenza di Walter Sabatini, che un paio di anni fa portò il giocatore a Roma. Da lunedì il dirigente diventerà operativo, e il mercato doriano prenderà il via.



Per il momento l'idea Mario Rui sarebbe soltanto un 'pour parler', scrive Il Secolo XIX, ma le possibilità che la trattativa decolli esistono, anche perchè Giuntoli e Sabatini avranno parecchi argomenti di cui discutere. Al Napoli piacciono Praet e Bereszynski, alla Samp invece interessa sempre Rog, uno dei pupilli di Giampaolo, come ammesso dallo stesso tecnico doriano in una recente intervista.