Non si sblocca la trattativa tra Daniele Faggiano e il Genoa, necessaria per la risoluzione degli ultimi due anni di contratto e, soprattutto, per celebrare il matrimonio tra la Sampdoria e il direttore sportivo rossoblù. Ferrero infatti vuole portare sulla sponda opposta del Bisagno l’ex Parma, e vorrebbe chiudere il prima possibile il suo arrivo.



Secondo Il Secolo XIX; tra Faggiano e il Genoa ci sarebbero alcune frizioni, legate principalmente alla buonuscita, e sarebbe questo aspetto a rallentare la conclusione della trattativa. La situazione, ovviamente, si riflette sulla Samp, che aspetta l’ok di Faggiano per legarsi a lui.