Il futuro di Angelo Palombo potrebbe essere ancora alla Sampdoria. L’ex centrocampista blucerchiato, ormai da anni entrato a far parte dello staff del club genovese, non lascerà Genova in caso di addio di Claudio Ranieri. L’ex numero 17 infatti ha un ottimo rapporto con Ferrero, e secondo Il Secolo XIX si confrontano frequentemente.



Per questo motivo, il Viperetta avrebbe pensato per Palombo un futuro alla ‘Bellucci’. Vorrebbe affidare all’ex Fiorentina e Inter una panchina del settore giovanile per avviarlo alla carriera da allenatore. Oltretutto, per quanto riguarda le giovanili, in scadenza ci sono il responsabile Caliandro e il tecnico della Primavera Tufano.