Manolo Gabbiadini lascia la Sampdoria e l'Italia. L'attaccante classe 1991 ex Juventus e Napoli si è accordato per un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione con il club degli Emirati Arabi Uniti, che in questo mercato estivo aveva già pescato dalla Liguria prendendo il centrocampista Kevin Agudelo dallo Spezia.