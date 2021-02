In questa stagione, la Sampdoria ha dovuto fare a meno di Manolo Gabbiadini per gran parte del campionato. L'attaccante blucerchiato si trascina da quest'estate un problema di infiammazione al basso addome, che di fatto lo ha tenuto lontano dal campo praticamente da agosto. La punta ha totalizzato soltanto 3 apparizioni, per un totale di 107 minuti in Serie A, e l'ultima comparsata risale a dicembre, per la partita con il Milan. Poi l'intervento chirurgico, e la successiva riabilitazione, lo hanno praticamente bloccato fino ad oggi.



In questi giorni Gabbiadini continua ad allenarsi a parte, ma dalla prossima settimana potrebbe tornare in gruppo. Difficile, se non impossibile, vederlo in campo con la Fiorentina, più probabile che il giocatore possa racimolare qualche minuto il 20 febbraio, per Lazio-Samp, a distanza di oltre due mesi dall'ultima presenza.