In vista della partita con il Verona, cruciale per il destino della Sampdoria, l'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo potrebbe modificare l'assetto tattico della squadra. E' una notizia piuttosto importante, considerando quanto il tecnico è affezionato al 4-3-1-2. Le opzioni al vaglio, al momento, sembrano essere sostanzialmente due.



La prima, secondo Il Secolo XIX, è una riproposizione del 4-4-2, con Augello alzato sulla linea dei centrocampisti come esterno sinistro, Sensi mezz'ala e davanti Sabiri con uno tra Caputo e Quagliarella. L'altra possibilità invece prevede addirittura il 4-5-1 con Augello o Sabiri a sinistra e Sensi libero di svariare. Giampaolo però starebbe riflettendo anche sulla possibilità di impiegare la difesa a 3, provata negli scorsi allenamenti.