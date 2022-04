Oggi pomeriggio è prevista, in casa Sampdoria, la ripresa degli allenamenti in vista di un derby mai così caldo negli ultimi anni. Il tecnico Marco Giampaolo fa la conta, complici i tanti problemi fisici e la squalifica di Rincon, e spera di recuperare alcuni uomini per poter imbastire una formazione il più possibile affidabile. Il primo obiettivo del tecnico è riavere Ekdal, che si sta trascinando dietro alcuni problemi cronici. Lo svedese anche al Bentegodi è entrato in camop soltanto nella ripresa ma ora, complice l'indisponibilità di Rincon, dovrà stringere i denti.



Giampaolo spera inoltre di recuperare anche Sebastian Giovinco e Andrea Conti, rimasti entrambi fuori dall'elenco dei convocati per Verona. Secondo Sampnews24.com viene monitorato con attenzione anche Mikkel Damsgaard, che potrebbe addirittura scendere in campo dal primo minuto nella stracittadina.