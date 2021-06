Quella per il futuro tecnico della Sampdoria ad un certo punto si era trasformata in una gara a due tra allenatori entrambi assistiti da Tullio Tinti: tra Marco Giampaolo e Roberto D’Aversa, alla fine pare averla spuntata il secondo, grazie soprattutto all’indennizzo messo sul piatto dal Parma, in grado di alleggerire la posizione economica del Doria indirizzando la vicenda ad una conclusione positiva.



Alla fine, la discriminante è stata proprio quella economica. Il Torino infatti pareva più restio ad allargare i cordoni della borsa per ‘aiutare’ la Samp e, contemporaneamente, alleggerire il suo monte ingaggi del salario di Giampaolo. Secondo Il Secolo XIX infatti Cairo non si sarebbe voluto spingere oltre i 500 mila euro di incentivo all’esodo per liberare l’allenatore di Giulianova. Il Doria considera la cifra piuttosto bassa, anche perché avrebbe dovuto poi versare i 4 milioni di euro lordi tra tecnico e staff fino a giugno 2022 e ciò ha frenato l'operazione.