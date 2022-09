Il presidente della Sampdoria Marco Lanna lo ha confermato pubblicamente pochi giorni fa: "Giampaolo gode della fiducia di tutto il CdA". Tradotto: l'allenatore non è a rischio, e la partita di Spezia non è un'ultima spiaggia per il tecnico blucerchiato. "Da La Spezia in poi inizia il nostro campionato", ha aggiunto il numero uno di Corte Lambruschini, ed effettivamente questo è il modo in cui il Doria vuole affrontare una gara cruciale, senza cioè caricarla di significati ulteriori.



Giampaolo, quindi, non rischia e la sua posizione, con la squadra e la società, nonostante le critiche di una fetta di tifosi (non quelli allo stadio, che ancora sabato hanno tributato a mister e squadra un applauso dopo la prestazione con il Milan), è solida. Oltretutto, Giampaolo avverte di avere i giocatori dalla sua, e di aver lavorato in maniera costruttiva nella settimana. Il mister si sente tranquillo, crede che la Samp possa fare la prestazione, e di fronte ad una prestazione di livello, sa che la dirigenza lo confermerà a prescindere dal risultato. L'unico rischio potrebbe essere quello di un 'crollo' emotivo come a Salerno, ed è su questo aspetto che sta lavorando a Bogliasco.