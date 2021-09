Il calciomercato è chiuso nei principali campionati europei, ma in alcuni paesi è ancora possibile operare scambi e portare a compimento operazioni. Per questo motivo, alcune ricche società si starebbero guardando attorno, e gli occhi di alcuni club degli Emirati si sarebbero posati ad esempio in casa Sampdoria, e in particolare su Adrien Silva.



Secondo Il Secolo XIX il centrocampista portoghese sarebbe corteggiato da società arabe, ma difficilmente il giocatore lascerà Genova e la Sampdoria.