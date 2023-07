In questi giorni a Genova si torna a discutere di mercato. In casa Sampdoria si è parlato molto di giocatori provenienti da campionati esteri anche perché Radrizzani starebbe valutando alcuni calciatori giovani di proprietà del Leeds. Uno, ad esempio, è il terzino sinistro norvegese Leo Hjelde. L'esterno, che compirà 20 anni ad agosto, ha già esordito in Premier mentre da gennaio si è trasferito in prestito in Serie B inglese, al Rotheram. Qui ha trovato contiuità, esi è guadagnato alcune attenzioni.



Hjelde, ex Celtic Glasgow, è stato accostato anche alla Salernitana, dove troverebbe ik connazionale Botheim. La concorrenza però non manca, e il Leeds vorrebbe ottenere una contropartita economica importante. La presenza di Radrizzani a Genova potrebbe secondo Il Secolo XIX facilitare la trattativa. L'eventuale arrivo di Hjelde a Genova però sarebbe subordinato alla partenza di uno dei terzini sinistri in rosa attualmente: Murru, per cui non ci sono richieste, e Augello che piace al Cagliari di Ranieri.