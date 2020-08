La Sampdoria attualmente ha un gran numero di centrali difensivi a sua disposizione. Nonostante ciò però continuano a circolare con insistenza i rumors relativi ad un forte interessamento blucerchiato per l'iraniano Majid Hosseini, calciatore classe 1996 attualmente in forza al Trabzonspor. Il giocatore potrebbe tornare utile alla Samp specialmente in caso di partenza di Colley, direzione Premier.



Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia il club blucerchiato starebbe trattando con la squadra di Trebisonda per abbassare la cifra richiesta per il trasferimento di Hosseini. Il Trabzonspor valuta il suo cartellino tra i 5 e i 6 milioni di euro, il Doria vorrebbe investire un importo decisamente più basso per l'ex Esteghlal.