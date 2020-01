Continua la tensione tra la società e i gruppi di tifosi della Sampdoria, sintomo di una frattura che appare ormai insanabile. L'ultima polemica è legata all'iniziativa della Befana blucerchiata, organizzata da Corte Lambruschini in occasione della partita con il Milan. L'evento, in programma domani al Ferraris, consentirà ai tifosi di guardare in diretta tv la gara contro il Milan, nel corso di una giornata che comprenderà anche lotteria, consegna di doni, servizio bar e punto merchandasing, oltre che all'arrivo della Befana dal tetto dell'impianto genovese.



L'iniziativa però è stata fortemente osteggiata da alcuni gruppi della Sud. Gli Ultras, ad esempio, hanno diramato un duro comunicato in merito: "​Con queste poche righe vogliamo esprimere il nostro parere in merito all'iniziativa organizzata dalla società Sampdoria per il giorno dell'epifania. Troviamo incredibile come si possa organizzare un evento il cui risultato comporti la non partecipazione in prima persona ad una partita della propria squadra del cuore da parte di un tifoso. Sarebbe bello vedere una società che motivi questi ultimi a seguire la squadra in ogni stadio,tenendo conto anche del momento particolare che stiamo affrontando anziché il contrario. Milano oltretutto, logisticamente parlando, è la trasferta meno proibitiva di tutta la stagione. Questa strategia per coinvolgere i tifosi, altrimenti detta marketing, non ci convince per niente, anzi la riteniamo completamente estranea ai valori di appartenenza che una squadra deve generare nei propri tifosi, non consumando prodotti ma vivendo passioni vere. Chiudiamo augurandoci che tanti Sampdoriani decidano di seguire come noi la squadra che ha bisogno del calore dei suoi tifosi e di fare punti salvezza e diamo appuntamento per la befana blucerchiata al 3° anello di san siro".



Un messaggio, quello degli Ultras, ripreso anche dalla Federclubs, l'associazione dei club doriani: "La befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte… ma di giorno il sampdoriano viaggia in trasferta per Milano" ha scritto sul suo profilo Facebook ufficiale. La reazione di Corte Lambruschini invece è stata molto sorpresa. Secondo Il Secolo XIX la Samp si sarebbe detta 'Stupita' per la reazione del pubblico, considerata 'immotivata' e 'strumentalizzata'.