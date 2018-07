Le grandi manovre in casa Sampdoria non sono ancora finite. Per rinforzare la formazione di mister Giampaolo i blucerchiati hanno deciso di puntare sulla qualità, ma anche sui muscoli, su preciso dettame di Walter Sabatini. Si può leggere in quest'ottica l'interesse doriano per Giannelli Imbula, mediano classe 1992 di proprietà dello Stoke City.



Il centrocampista belga era salito alla ribalta qualche estate fa, quando a contenderselo furono Inter e Milan. Imbula nel 2015 alla fine passò al Porto, e da lì fu ceduto allo Stoke City per una cifra vicina ai 25 milioni. La scorsa stagione il mediano ha giocato in Francia in prestito al Tolosa, ma a fine anno ha fatto ritorno in Inghilterra. Adesso secondo Tuttosport gli uomini mercato della Samp avrebbero cominciato a muoversi per intavolare una trattativa con il club biancorosso per il giocatore.



"Stiamo valutando tre o quattro i profili per la possibile sostituzione di Torreira" ha detto questa mattina Ferrero. "Uno spagnolo, un belga, un croato è un italiano. Deve essere uno tosto, che ti fa fare il salto di qualità, non necessariamente un giovane perché in certi ruoli anche un esperto con tanta classe può essere importante". Una descrizione che potrebbe comprendere anche Imbula.