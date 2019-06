Non solo movimenti in uscita, per la Sampdoria, ma anche tante idee e suggestioni in entrata. Un reparto che potrebbe essere stravolto dal mercato estivo è l’attacco, dove Caprari e Gabbiadini sono finiti nel mirino di Torino e Bologna. Per questo motivo il Doria starebbe pensando ad alcuni innesti: oltre ai profili di Lammers e Hurtado, sul taccuino blucerchiato sarebbe finito anche il nome di Luis Muriel.



L’attaccante è un pallino di Ferrero, che già a gennaio aveva valutato un suo ritorno, salvo poi deviare su Gabbiadini perché gli slot da extracomunitari risultavano non disponibili. Con il ritorno di Tavares in Brasile, però, la situazione cambierà radicalmente. Secondo Il Secolo XIX infatti la Samp starebbe pensando al clamoroso ritorno.



La Fiorentina non riscatterà il giocatore, un po’ per il costo elevato (14 milioni di euro le richieste del Siviglia) un po’ perché le prestazioni nella parte finale della stagione non hanno esaltato il pubblico viola, dopo un avvio strepitoso. Il Siviglia invece considera Muriel in uscita, e dovrà trovargli una nuova sistemazione. Ovviamente, la cifra incassata dagli andalusi non potrà essere quella di acquisto (20,5 milioni) ma molto più bassa. Il suo agente, Alessandro Lucci, si starebbe già muovendo per trovare una sistemazione, mentre la Samp vorrebbe stringere i tempi per chiudere l’operazione prima della Coppa America, competizione a cui parteciperà con la Colombia e che potrebbe aumentarne il valore.