Claudioè ad un bivio, e si gioca la sua permanenza alla. Il tecnico blucerchiato ha dichiarato pubblicamente sabato il suo desiderio di proseguire a Genova, sponda doriana, e in questa settimana i ncontrerà Ferrero per un faccia a faccia decisivo . Nonostante ciò però il mercato continua a stuzzicarlo.Secondo La Repubblica ilperò non molla la presa sul tecnico, che rappresenterebbe una garanzia per la squadra sarda, a livello di lotta per non retrocedere. Le valutazioni sul futuro, comunque, sono anche legate alla permanenza in Serie A.Ranieri sarebbe statoda un possibile ritorno a Cagliari, a prescindere dall'ingaggio e dalla categoria, per una questione ambientale ma anche di stima nei confronti di Giulini. Negli ultimi giorni però avrebbe fatto un passo indietro, essendo disposto a scendere a compromessi pur di rimanere alla Samp.