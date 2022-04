Per la Sampdoria, dopo il pareggio di Verona, è già tempo di pensare al derby. I blucerchiati inizieranno a preparare la sfida con il Genoa dovendo fare i conti con parecchi infortuni e situazioni da gestire. Oltre a Gabbiadini, lungodegente, e a Damsgaard appena rientrato ("Non posso ancora contarci", ha detto ieri Giampaolo) i blucerchiati dovranno riflettere sulle condizioni di altri calciatori.



Ieri durante Verona-Samp sia Alex Ferrari che Tommaso Augello hanno chiesto il cambio. In questi giorni verranno valutati, alla pari di Albin Ekdal, da tempo acciaccato a causa di una fascite plantare e impiegato pure ieri soltanto per uno scampolo di gara. In forte dubbio per il derby anche Andrea Conti e Sebastian Giovinco, rimasti a Genova e difficilmente a disposizione per sabato. Un'altra assenza certa e pesante sarà quella di Rincon: ieri il giallo al centrocampista, diffidato, lo obbligherà a saltare l'incontro con la sua ex squadra.