Le partite a porte chiuse, e il silenzio irreale del Ferraris, hanno permesso ai giornalisti presenti allo stadio di ascoltare distintamente tutte le indicazioni di Claudio Ranieri ai giocatori della Sampdoria. Al termine del match, quindi, non è passata inosservata la rabbia di sir Claudio, davvero molto irreale considerando l'atteggiamento sempre molto rispettoso e pacato del tecnico della Sampdoria.



Al momento dell'uscita dal campo, si è sentito distintamente Ranieri richiamare distintamente Tonelli: "Lorenzo, vieni via, Lorenzo, è una presa in giro" ha urlato il tecnico al suo difensore. Tonelli in quel momento stava chiedendo spiegazioni in maniera piuttosto accesa all'arbitro Doveri, reo di non aver concesso un rigore per un cazzotto di Danilo a La Gumina dopo pochi minuti di gioco. E' solo un episodio, ma che illustra perfettamente la rabbia di Ranieri al termine del match perso dai blucerchiati.