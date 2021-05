Il dubbio sul futuro di Keita Balde continua ad agitare l'orizzonte di mercato della Sampdoria. L'attaccante senegalese in questa stagione a Genova ha abbastanza deluso, considerando le attese e le potenzialità. L'ex Lazio ha totalizzato soltanto 5 reti su 22 partite, di cui 12 da subentrato, e ha sempre dato l'impressione di non essere pienamente inserito nelle preferenze di Ranieri.



Secondo Il Secolo XIX il borsino relativo alle possibilità riscatto di Keita da parte di Corte Lambruschini cambia ogni giorno. A rendere dubbiosa la Samp non è tanto la valutazione da 10 milioni di euro, tutto sommato considerata equa e magari sostenibile con pagamento rateizzato e uno sconto, quanto piuttosto l'ingaggio da 3 milioni di euro, attualmente pagato a metà da Doria e Monaco. Per un eventale riscatto di Keita, il giocatore dovrebbe abbassare di molto il suo salario. Inoltre, va tenuto conto del giudizio di Ranieri che attualmente non sembrerebbe così soddisfatto da spingere per un suo acquisto.