Domani la Sampdoria sarà impegnata a Crotone, e la formazione di Ranieri potrebbe presentarsi con una difesa tutta inedita. L'idea dell'allenatore blucerchiato infatti pare quella di attuare un importante turn over pure nel reparto arretrato. Potrebbe riposare ad esempio Colley, e questo fatto, assieme alla squalifica di Yoshida, indirizza verso un tandem centrale composto da Lorenzo Tonelli e Alex Ferrari.



Una novità potrebbe vedersi pure sulla fascia sinistra. Secondo l'edizione odierna de La Repubblica infatti scalpiterebbe come alternativa ad Augello pure Vasco Regini, lontano dai campi da novembre, e impiegato soltanto per 77 minuti complessivamente in stagione.