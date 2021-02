Dopo la brutta notizia dell' infortunio di Ernesto Torregrossa , ladeve fare i conti anche con un altro problema per uno dei suoi giocatori. Nell'allenamento di oggi infatti si è fermato il centrale gambiano Omar, uno dei più impiegati sino a questo punto della stagione da Ranieri.I primi controlli sul giocatore sembrano andare nella direzione di un problema muscolare. Per questo motivo il calciatore si è. Le sue condizioni verranno valutate con maggiore attenzione nei prossimi giorni, soprattutto in vista della sfida con l'Atalanta e di un suo possibile impiego al cospetto dell'attacco di Gasperini.