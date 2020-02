Ieri laè tornata ad allenarsi a Bogliasco, e tutti gli occhi erano logicamente puntati su Fabioe su Jakub. I due giocatori erano usciti per infortunio dalla sfida con il Napoli, e in particolare le condizioni dell'attaccante avevano fatto trattenere il fiato ai tifosi.Nell'allenamento diretto da Ranieri, lo staff sanitario si è concentrato molto suldell'attaccante e del centrocampista. Quagliarella e Jankto sono stati sottoposti a, con l'obiettivo di far riassorbire i problemi fisici per averli a disposizione sabato, in occasione della trasferta di Torino.Entrambi poi hanno svolto una parte di, e ciò fa ben sperare in vista della trasferta contro i granata. Da Bogliasco insomma trapela ottimismo; stringendo i denti, Quagliarella e Jankto potrebbero anche farcela a recuperare. Decisive la seduta odierna e quella in programma domani.