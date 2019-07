Il mercato della Sampdoria attualmente è bloccato in entrata, in attesa dei possibili sviluppi a livello societario. Nonostante ciò la dirigenza di Corte Lambruschini è chiamata a valutare anche possibili movimenti in entrata, specialmente in caso di cessioni illustri. La filosofia di Massimo Ferrero, 'Non ci sono incedibili a fronte di una buona offerta', riguarda anche la difesa, dove il Doria ha già acquistato Depaoli. La Samp però dovrà capire il destino dei suoi terzini, a partire da Bereszynski (che ha mercato soprattutto in Germania e potrebbe partire) passando per Sala. Il tutto mentre a sinistra attualmente in rosa rimane il solo Murru.



Per questo motivo secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.com la Samp potrebbe rientrare nella corsa a Jeremy Toljan, terzino di proprietà del Borussia Dortmund. Il calciatore classe 1994, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Celtic Glasgow, è finito nel mirino del Sassuolo ma potrebbe essere offerto nei prossimi giorni anche al Doria.



Toljan nasce terzino destro, ma può giocare indifferentemente a sinistra e vanta oltre 70 presenze in Bundesliga. Il suo valore di mercato dovrebbe aggirarsi attorno ai 3 milioni di euro, e sarebbe particolarmente stuzzicato da un'esperienza in Serie A.