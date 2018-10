Non tutti sono sereni allanonostante il momento ottimo dei blucerchiati in campionato e i tanti complimenti che piovono da ogni parte d'Italia sulla truppa di Giampaolo. C'è infatti un giocatore che non è molto felice del suo inquadramento nella rosa del club genovese. E' Titas, giovane portiere lituano di proprietà del club di Corte Lambruschini.L'anno scorso l'estremo difensore era in forza alla Primavera, e spesso veniva aggregato alla prima squadra di Giampaolo come terzo portiere. Oggi però la Samp può contare su tre interpreti nel ruolo: Audero, Rafael e Belec, e lo spazio per Krapikas si è ridotto ulteriormente. Oggi il numero uno classe 1999, nel giro della sua Nazionale Under 21, si è sfogato su Instagram rispondendo alle numerose domande che gli sono arrivate in merito al suo stato nella rosa della Samp.e" ha scritto il calciatore.In seguito è arrivata anche la versione dell'agente del calciatore, ​Valerijus, che ha spiegato il suo punto di vista a Sampnews24.com: "La Sampdoria gli ha offerto un nuovo contratto e alcune proposte che non si sposavano con i desideri del giocatore" ha dichiarato il procuratore. "Lo hanno messo fuori squadra e gli hanno detto di allenarsi solamente con il preparatore dei portieri.. Se ne andrà? Vedremo…" ha concluso Mzigurskis.