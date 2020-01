In seguito ad un lungo corteggiamento durato oltre un anno, all'inizio del campionato 2018-2019 la Sampdoria è riuscita ad assicurarsi il difensore centrale Omar Colley. Dopo una stagione di apprendistato con Giampaolo, che lo ha lanciato in Serie A, il gigante gambiano è diventato un titolare di questa Sampdoria. Probabilmente né Colley né il suo agente si aspettavano però le difficoltà di quest'anno: "È inutile però nascondere che quest’anno la squadra è partita male. Ora con Ranieri le cose stanno cambiando, ma di fatto si trovano ancora in zona retrocessione e prima ne escono meglio è" ha detto l'agente del calciatore, Cheik Fall, a Sampnews24.com.



Il mercato non sembra disturbare Colley: "È molto felice di stare a Genova, la sua famiglia e soprattutto sua moglie amano questa città. Ha sempre avuto un buon rapporto con tutti: con la società, con i compagni di squadra e con tutti gli allenatori. Lo aveva con Giampaolo e il suo staff, lo ha avuto con Di Francesco e ora con Ranieri. Non ci sono problemi".



Colley sino ad oggi aveva avuto come compagno di reparto Ferrari. L'infortunio però non dovrebbe essere un problema: "Già quando c’era Ferrari, mister Claudio Ranieri li responsabilizzava entrambi, mi dispiace che si sia fatto male. Non dobbiamo comunque dimenticarci che c’è Murillo, un ex Inter e Barcellona, che ha esperienza e non è l’ultimo arrivato. Magari ha iniziato male e non solo per colpa sua. Ma penso che con Colley saranno una difesa bomba».