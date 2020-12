Domani alle 15 andrà in scena Napoli-Sampdoria, gara valida per l’undicesimo giornata di Serie A. I doriani sono arrivati da pochi minuti in città e alloggeranno presso Palazzo Caracciolo, nel pieno cuore di Napoli, fino a domani quando partiranno alla volta del San Paolo per la sfida. Questo il video dell’arrivo della Sampdoria, con Quagliarella che ritorna nella sua Napoli: