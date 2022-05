La prossima partita della Sampdoria sarà cruciale sia per il futuro a breve termine, ossia la permanenza in Serie A, che per aspetti più ampi della sopravvivenza doriana. L'eventuale cessione societaria, infatti, sembra dipendere anche dal mantenimento della categoria e secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe arrivare entro un paio di mesi dalla certezza di disputare la prossima stagione nel massimo campionato italiano.



Un altro aspetto cruciale è l'iscrizione al prossimo campionato. Anche qui, arrivano buone notizie. L'iscrizione del club infatti non è a rischio e il debito, pur importante, risulta ben strutturato e dilazionato.