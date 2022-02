"Mi chiedete sempre del modulo... oggi si attacca in un modo e si difende in un altro. Il modulo statico per me è qualcosa che non esiste più, sono andato oltre. Si vince e si perde indipendentemente dal modulo". Parole di Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria impegnata questa sera a Bergamo con l'Atalanta. L'idea del tecnico blucerchiato è quella di cambiare la sua squadra, uscire dagli schemi e dai canoni, ad esempio quello dell'ormai celebre 4-3-1-2. L'allenatore doriano avrebbe gli interpreti per sistemare la squadra sulla falsariga di quanto visto con l'Empoli, ma per sopperire all'assenza di Candreva starebbe studiando una novità.



Giampaolo infatti potrebbe proporre una sorta di 5-3-2, sfruttando il recupero di Sensi e la buona condizione del tandem Quagliarella-Caputo. L'allenatore di Giulianova starebbe pensando di arretrare l'ex Inter sulla linea dei centrocampisti, insieme ad Ekdal e Rincon, per aumentare il tasso tecnico in mezzo al campo. In tale assetto, toccherebbe a Thorsby essere 'sacrificato' in mezzo al campo, mentre in difesa sugli esterni andrebbero Conti e uno tra Augello e Murru.



Ovviamente, Giampaolo si terrebbe la porta aperta per un possibile passaggio al 4-3-1-2 a gara in corso. Non solo, gli eventuali inserimenti di Sabiri e Thorsby durante il match potrebbero innestare forze fresche nell'undici blucerchiato, tentando di spezzare l'equilibrio per approfittare anche delle tante assenze e dei numerosi impegni ravvicinati dell'Atalanta.